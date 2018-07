Wynik matury z 2018 roku można sprawdzić w internecie, ale wyniki w skali ogólnopolskiej przedstawiły wspólnie Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Z danych z całej Polski wynika, że maturę w roku 2018 zdało 79,7 proc. zdających. To oznacza, że co piąta osoba pisząca maturę niestety nie poradziła sobie z egzaminem. Podobnie było w 2017 roku, wówczas maturę zdało 78,5 proc. maturzystów. W 2018 roku do matury przystąpiło ponad 247 tys. osób.

Matura 2018. Poprawki w sierpniu

Zdało ponad 197 tys. osób, jednak spośród 50 tys., którym się to nie udało, tylko 36 tys. może w sierpniu przystąpić do egzaminu poprawkowego. 13,7 tys. nie zdało egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu, dlatego też nie mogą przystąpić do wakacyjnej poprawki. A ta przypada na 21 sierpnia, wtedy odbędą się poprawkowe egzaminy pisemne, a ustne zaplanowane są na 21-22 sierpnia (dokładne terminy są ustalane przez szkoły).

Matura 2018. Matematyka największym wyzwaniem

O ile matura z języka polskiego poszła tegorocznym maturzystom (zarówno w nowej jak i starej formule) bardzo dobrze (zdało ją 97 proc.), tak najgorzej wypadała matematyka: zdało ją zaledwie 83 proc. osób przystępujących do egzaminu.

W przypadku języków obcych (przynajmniej jeden jest obowiązkowy na maturze) najgorzej wypadły matury z j. rosyjskiego (zdało ją 93 proc. przystępujących) i niemieckiego (94 proc.). Matura z j. angielskiego wypadła przyzwoicie - 96 proc. maturzystów poradziło sobie z tym egzaminem.