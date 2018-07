"Fakty" TVN: Małgorzata Gersdorf spotka się z Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim

shago0 godzinę temu Oceniono 20 razy 12

Duda: Czy Pani Prezes czuje się prezesem?

Gersdorf: Tak panie Prezydencie, czuję sie prezesem SN.

Duda: Stwierdzam więc, że ustnie złozyła Pani wniosek o dalsze orzekazanie i ja go akceptuję.

Gersdorf: Ale jak to tak, ja nic nie złożyłam, no jak to tak.

Duda: Halo? Nic nie słysze, głowa mnie boli, ząb się wyrzyna a Polska mecz przegrała i muszę na narty jechać. do widzenie pani prezes.