Policja sprawdzi, czy Lech Wałęsa może mieć broń. "Wpis mógł mieć charakter gróźb"

Lech Wałęsa we wpisie na Facebooku dotyczącym Sądu Najwyższego przestrzegał niedawno: "Przypominam, że mam broń i pozwolenie do obrony osobistej. Policja nie może wykonywać rozkazów w obronie łamiących konstytucji. Do sprawy broni Lecha Wałęsy odniosła się policja.

Policja zajmuje się bronią Lecha Wałęsy

- W związku z wpisami byłego prezydenta Lecha Wałęsy - które mogą mieć charakter gróźb - policja zweryfikuje, czy istnieją przesłanki do posiadania przez niego broni - poinformował PAP rzecznik Komendy Głównej Policji mł. insp. Mariusz Ciarka. Rzecznik policji przyznał jednocześnie, że były prezydent posiada pozwolenie na broń.

Sprawę wpisu Lecha Wałęsy skomentował też szef MSWiA Joachim Brudziński. Minister stwierdził, że były prezydent jest "albo niezborny emocjonalnie, albo groźnym psychopatą".