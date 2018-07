Amstaff zaatakował dzieci. Ojciec, który wziął psa, ma postawione zarzuty. Grozi mu do 5 lat

viverga pół godziny temu Oceniono 11 razy 11

Do tej tragedii by nie doszło, gdyby w Polsce nie było pseudohodowli. W hodowlach zrzeszonych w ZKWP przynajmniej nie dopuszcza się agresywnych psów do rozrodu. A ojciec tych dzieci wziął tego psa, by pokryć swoją sukę, która miała cieczkę. Czerpał zyski z pseudohodowli. Psa dopuścił do suki na podwórku przy dzieciach, psy się pogryzły i rozszalały samiec przeniósł agresję na dzieci. O tym pisali świadkowie zdarzenia na fb.