Niedziele handlowe. W najbliższą niedzielę możemy zapomnieć o zakupach. A w kolejne?

Niedziele handlowe lipiec 2018. W najbliższą niedzielę sklepy będą zamknięte

8 lipca nie będzie niedzielą handlową – tak mówią zasady ustalone wraz z treścią ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, w lipcu niedziele handlowe wystąpią w naszych kalendarzach tylko dwa razy – była to pierwsza i będzie ostatnia niedziela lipca. Pozostałe trzy, w tym właśnie 8 lipca, to niedziele bez handlu. Warto jednak pamiętać, że zasada o pierwszej i ostatniej niedzieli zmieni się już za kilka miesięcy.

Niedziele handlowe. 8 lipca sklepy będą zamknięte

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Kolejne zmiany już w styczniu

Do końca 2018 roku niedziele handlowe wypadają dwa razy w miesiącu. Ta zasada będzie jednak obowiązywać wyłącznie do grudnia. Od stycznia 2019 roku będziemy musieli się przyzwyczaić, że niedziele handlowe wypadają tylko raz w miesiącu. Jeszcze rzadziej sklepy będą otwarte za dwa lata. W roku 2020 niedziele handlowe zdarzą się tylko 7 razy w ciągu całego roku. Będą to:

ostatnia niedziela stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia,

dwie niedziele poprzedzające święto Bożego Narodzenia,

jedna niedziela poprzedzająca święta Wielkiej Nocy.

Zasada z 2020 roku będzie obowiązywać także w kolejnych latach, kiedy niedziele handlowe będą się zdarzać maksymalnie 7 razy do roku.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zmiany w kolejnych latach?

Niedziele handlowe 2018. Nie wszystkie sklepy zobowiązane są do przestrzegania zakazu

Podział na niedziele handlowe i niehandlowe nie dotyczy wszystkich – ustawa o zakazie handlu przewiduje 32 wyjątki od ogólnopolskiej reguły. Dzięki temu nawet wtedy, gdy czegoś nam zabraknie w niedzielę bez handlu, nie pozostajemy bez wyjścia. Bez względu na zakaz otwarte mogą być m.in. apteki, piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie czy też punkty pocztowe i stacje benzynowe.

Niedziele handlowe lipiec 2018. Niektóre sklepy mogą handlować bez ograniczeń