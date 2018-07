Protest przeciw zakazowi aborcji. Manifestacje "Do kosza!" w całej Polsce. Lista wydarzeń

stanislaw50 godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Pazerni i Samolubni wyciągnęli temat zastępczy, by przy okazji przypodobać się purpuratom i ojczulkowi Tadzikowi z Turonia !!!

Kasa to stanowczo za mało !!!!!!!!!!!

On wymaga dowodów wierności poddańczej !!!