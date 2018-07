Projekt "Zatrzymaj Aborcję" znów trafił do Sejmu. Co zawiera ustawa? [4 FAKTY]

1. Ustawa regulująca aborcję. Jak to wygląda dzisiaj?

Na chwilę obecną zasady regulujące przerywanie ciąży reguluje ustawa z 1993 r. Przepisy, które zawiera akt, określane są często mianem kompromisu. W myśl ustawy aborcja może zostać przeprowadzona w trzech przypadkach:

- gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety (bez ograniczeń ze względu na wiek płodu),

- gdy przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu (do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety),

- gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (do 12 tygodnia).

2. Co zawiera projekt Zatrzymaj Aborcję?

Projekt ustawy zaostrzający prawo aborcyjne, który proponuje Kaja Godek, zajmuje jedynie pół strony. Inicjatorzy akcji Zatrzymaj Aborcję chcą usunąć drugą przesłankę o "ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniu płodu", pozostałe zmiany to raczej niewielkie korekty formalne wynikające z usunięcia tego punktu.

3. W którym momencie zaczyna się człowiek?

W obszernym (porównując do samych przepisów) uzasadnieniu zmian możemy dowiedzieć się, kiedy, zdaniem autorów ustawy, możemy mówić o człowieku. Autorzy projektu, powołując się na "obiektywne osiągnięcia nauk przyrodniczych (medycyny, biologii, a zwłaszcza genetyki)", stwierdzają z całą stanowczością: "życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia". To nieprawda. Naukowcy przyznają, że nie da się jednoznacznie określić momentu, w którym powstaje człowiek, ponieważ jest to bardzo skomplikowany proces.

Nie ma etycznego sformułowania, które by umiejscowiło poczęcie życia jako istoty ludzkiej w jednym punkcie, bo jest to proces. Zapłodnienie komórki jest startem, ale to nie jest równoważne istocie ludzkiej. Sam poród i uzyskanie zdolności samodzielnego bytu jest momentem, kiedy możemy mówić o człowieku

- mówił jakiś czas temu w rozmowie z Gazeta.pl dr Grzegorz Południewski, ginekolog i położnik. W tym tekście opisaliśmy natomiast, co to jest zygota i kiedy przestaje się być embrionem.

4. Polki i Polacy nie chcą zaostrzenia prawa aborcyjnego

Według sondażu przeprowadzonego pół roku temu dla serwisu ciekaweliczby.pl 85 proc. Polaków jest przeciwnych zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Podobnie jest z sondażem przeprowadzonym w styczniu przez IBRIS dla "Rzeczpospolitej". Na pytanie "czy pani/pana zdaniem powinno się zakazać aborcji w przypadku ciężkiej i nieusuwalnej wady płodu". 70,3 proc. odpowiedziało, że nie ("zdecydowanie nie": 57 proc., zaś "raczej nie" 13,3 proc.).

Z kolei w badaniu przeprowadzonym przez Kantar Millward Brown SA dla "Faktów" TVN i TVN24 75 proc. respondentów odpowiedziało, że jest za utrzymaniem obecnego prawa, 17 proc. opowiedziało się za zaostrzeniem przepisów, 8 proc. przyznało, że nie ma zdania na ten temat.