Pogoda na początek lipca. Ostatnie chwile chłodu, wraca upalne lato

Pogoda w poniedziałek to przede wszystkim zachmurzone niebo, nieprzyjemny wiatr i w wielu miejscach siąpiący deszcz. W ciągu dnia może być nieco cieplej niż w weekend, ale nie tego spodziewamy się po lipcu.

Pogoda we wtorek. Ocieplenie

Pogoda poprawi się we wtorek. Tego dnia niebo, przynajmniej na zachodzie, będzie mniej zachmurzone. Temperatura we wschodnich regionach kraju od 16 st. Celsjusza w w Suwałkach po 18-19 st. Celsjusza w Łomży i Białymstoku. Im bardziej na zachód, tym pogoda będzie lepsza. W centralnej Polsce i na południu kraju termometry wskażą ok. 20 st.-22 st. Celsjusza. Natomiast na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce temperatura może podskoczyć do 25, a nawet 26 st. Celsjusza.

Pogoda w środę. Na zachodzie prawie 30 st.

Pogoda znacznie poprawi się w środę. Tego dnia powróci prawdziwe lato. Podobnie jak we wtorek najcieplej będzie na zachodzie kraju. Temperatura wyniesie będzie wahała się między 26 a 29 stopniami Celsjusza. Niewiele mniej termometry wskażą w centralnej Polsce. W Płocku, Warszawie i Łodzi temperatura wyniesie ok. 25 st. Kilka stopni chłodniej będzie blisko wschodniej granicy, gdzie termometry pokażą 22 st. Celsjusza.

Pogoda w środę poprawi się też pod innymi względami. W większości kraju tego dnia zachmurzenie będzie niewielkie, większe chmury mogą pojawić się na południu i wschodnie kraju. Nie będzie też wiał tak mocny wiatr.

Szczegóły można zobaczyć na interaktywnej mapie: