Pogoda na poniedziałek. Będzie deszczowo, w górach i nad morzem mocno powieje

Pogoda w poniedziałek będzie pochmurna, synoptycy zapowiadają miejscami przelotne opady deszczu. Spodziewać się ich mogą m.in. mieszkańcy Mazur, Podlasia, wschodniego Mazowsza i Lubelszczyzny, gdzie według IMGW prognozowana suma opadów wyniesie do 10-12 mm.

Pogoda w poniedziałek. Temperatura

W zachodnich rejonach temperatura wyniesie ok. 21, 23 stopnie Celsjusza, chłodniej na północnym wschodzie, gdzie słupki rtęci wskażą ok. 12-13 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura wyniesie od 14 do 18 stopni.

Nad morzem i w górach zapowiadany jest silny wiatr, w porywach do 70 kilometrów na godzinę.