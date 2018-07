55-latek wszedł do wody mimo wichury i zakazu kąpieli. Umierał na oczach rodziny

jego_eminencja pół godziny temu Oceniono 9 razy 9

bo kazdy polak mysli ze zakazy sa dla leszczy i frajerów! Ograniczenie do 70km/h? - ja jestem zbyt dobrym kierowca i mam zbyt dobre auto zeby jechac 70km/ i dlatego jade 120/km/h. Czarna flaga? Wysokie fale? - Haha, to jest to co tygrysy lubia najbardziej