Tragiczny wypadek. 21-latek usiadł w nocy za kierownicą ciągnika. Przygniótł 18-latka do drzewa

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj w nocy około godz. 1:45 w m. Gęsi, gm. Jabłoń. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący ciągnikiem marki Ursus zjechał do rowu i uderzył w drzewo.

Tragiczny wypadek: kierowca w areszcie

W wyniku wypadku 18-letni mieszkaniec gm. Jabłoń pomimo prowadzonej reanimacji zmarł na miejscu. 21-latek początkowo nie przyznawał się do kierowania ciągnikiem, jednak wstępne ustalenia policjantów wskazują na to, że to on był kierowcą.

Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę i osadzili w areszcie. Po wytrzeźwieniu zostanie przesłuchany. Policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia.