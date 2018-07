Pogoda na wakacje. Potwierdza się prognoza o upalnym lecie. Na termometrach do 30 st. C

Potwierdza się prognoza pogody na wakacje 2018 przygotowana przez francuskich meteorologów. Lipiec w Polsce ma być cieplejszy niż zwykle, a pierwsze symptomy poprawy pogody mamy zauważyć już w najbliższy wtorek, kiedy temperatura maksymalna wyniesie nawet 25 st. Celsjusza. Tak wynika z prognozy przygotowanej przez MeteoGroup Polska.

Pogoda na lato 2018 - upały nadciągają

Kolejne dni przyniosą dalsze ocieplenie, którego kulminacja nastąpi w okolicy 9-12 lipca. Wtedy też termometry mają wskazać nawet 28-30 st. C. Zdaniem meteorologów, taka sytuacja potrwa co najmniej do połowy miesiąca.

Prognoza MeteoGroup Polska potwierdza ustalenia francuskich meteorologów. Agencja Météo-France opublikowała przewidywania trendu w pogodzie w Europie na lipiec, sierpień i wrzesień. Z modelu francuskich metrologów wynika, że jest duże prawdopodobieństwo, że w Europie środkowej i wschodniej latem będzie cieplej niż zazwyczaj.

CZYTAJ TEŻ:

Pogoda na lato. Możliwie groźne burze

Także serwis accuweather.com przewiduje ciepłą pogodę w lato w Europie. Nie będzie jednak wolna od niebezpiecznych zjawisk. W centrum i na zachodzie Europy możliwe są upały, do nawet 38 stopni na południu Francji i północy Włoch.

Z kolei w Europie środkowej i wschodniej, w tym w Polsce (oraz m.in. w Czechach i na Białorusi), możliwe są intensywne burze z piorunami. Burzom mogą towarzyszyć bardzo silne wiatry, grad i intensywne opadu (z ryzykiem miejscowych podtopień). Niewykluczone są też tornada.