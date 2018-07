Nad brzegiem Popradu znaleziono ciało. "Nie da się nawet określić płci"

Zwłoki na brzegu Popradu w miejscowości Andrzejówka dostrzegła grupa osób, jeżdżących quadami.

Zwłoki w stanie głębokiego rozkładu nad Popradem

Jak informuje portal sadeczanin.info, policjanci, którzy przybyli na miejsce stwierdzili, że, zwłoki znajdują się w stanie głębokiego rozkładu.

Do Andrzejówki wezwany został prokurator, ciało zostało przetransportowane do prosektorium. Jak stwierdził w rozmowie z portalem dyżurny policji z Nowego Sącza, zwłoki znajdowały się w takim stanie, że "nie sposób określić, czy to zwłoki mężczyzny, czy też kobiety".

Policja od dłuższego czasu nie zanotowała zaginięcia w okolicach Nowego Sącza, niewykluczone, że nurt rzeki przeniósł ciało z bardziej odległych terenów. Sprawę badają policja i prokuratura.