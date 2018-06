Ksiądz z Grabna namawiał dziewczynki do dotykania się. Jest wyrok. Do więzienia nie pójdzie

Na prawomocny wyrok w sprawie duchownego oskarżonego o molestowanie ośmiu podopiecznych czekano od 2012 roku. Wtedy do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - ksiądz z Grabna (woj. warmińsko-mazurskie) podczas lekcji pływania miał namawiać dziewczynki do dotykania się w miejscach intymnych i rozbierania się w jego obecności.

Początkowo "Sąd Rejonowy w Kętrzynie uznał Jarosława M. za winnego popełnienia czterech zarzucanych mu czynów i za to skazał go na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności. Sąd także zobowiązał oskarżonego do powstrzymywania się w okresie 5 lat od przebywania w miejscach związanych z edukacją i wychowaniem osób małoletnich do 18 roku życia oraz zakazał kontaktowania się z czterema pokrzywdzonymi w sprawie osobami" - czytamy w gazetaolsztynska.pl.

Po zaskarżeniu powyższego wyroku przez prokuratora oraz obrońców oskarżonego Sąd Rejonowy w Olsztynie w miniony piątek skazał księdza na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 5 lat oraz karę grzywny w wysokości 10 tys. zł. "W pozostałym zakresie wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie został utrzymany w mocy" - podaje "Gazeta Olsztyńska".