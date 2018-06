Kard. Krajewski po nominacji kardynalskiej zaprosił na kolację 280 bezdomnych. Odwiedził ich papież

maxthebrindle godzinę temu Oceniono 14 razy 6

Kościół, papież i kardynałowie to nie moja bajka, ale odnoszę wrażenie, że to mniej więcej tak miał ten biznes wyglądać według założyciela. Na pewno nie tak, jak to można oglądać w Toruniu czy wielu innych polskich parafiach, diecezjach czy pałacach należących do kleru...