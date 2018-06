Wypadek w Opolu. 10-latek usiadł za kierownicą na poligonie w Winowie. Uderzył w 7-latka

Podczas imprezy plenerowej w Winowie (woj. opolskie) 33-letni mężczyzna pozwolił, by jego 10-letni syn usiadł za kierownicą osobowego renault. Szybko okazało się to złym pomysłem - doszło do wypadku, auto uderzyło w 7-latka.

Wypadek w Winowie. 7-latek w szpitalu

Młodzieniec trafił do szpitala, ale na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - powiedział w rozmowie z "Wirtualną Polską" st. sierż. Dariusz Świątczak z opolskiej policji.

Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF24, policjanci ustalili, że 33-letni ojciec 10-latka w momencie wypadku był pod wpływem alkoholu.