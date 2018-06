Pogoda na wakacje. Meteorolodzy z Francji: W Polsce będą upały. Grożą nam też burze

Agencja Météo-France opublikowała przewidywania trendu w pogodzie w Europie na lipiec, sierpień i wrzesień. Z modelu francuskich metrologów wynika, że jest duże prawdopodobieństwo, że w Europie środkowej i wschodniej latem będzie cieplej niż zazwyczaj.

Trzeba pamiętać, że przewidywania na podstawie modeli pogody nie są tym samym co prognoza na klika dni do przodu. Są one też bardziej zmienne i niekoniecznie muszą się sprawdzić.

Ta prognoza nie oznacza to, że przez całe lato w Polsce będziemy mieli upały - lecz że średnia temperatura w tym czasie najpewniej będzie wyższa niż średnia w takim samym okresie w ostatnich latach. Prawdopodobnie będzie też bardziej sucho niż wynosi średnia.

Już wiosna w tym roku była cieplejsza od średniej. Kwiecień i maj były najcieplejsze od dziesięcioleci, a wg niektórych - nawet od ponad stu lat.

Pogoda na lato. Możliwie groźne burze

Także serwis accuweather.com przewiduje ciepłą pogodę w lato w Europie. Nie będzie jednak wolna od niebezpiecznych zjawisk. W centrum i na zachodzie Europy możliwe są upały, do nawet 38 stopni na południu Francji i północy Włoch.

Z kolei w Europie środkowej i wschodniej, w tym w Polsce (oraz m.in. w Czechach i na Białorusi), możliwe są intensywne burze z piorunami. Burzom mogą towarzyszyć bardzo silne wiatry, grad i intensywne opadu (z ryzykiem miejscowych podtopień). Niewykluczone są też tornada.