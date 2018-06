20-letni Kamil miał poparzone 95 proc. powierzchni ciała. Uratowali go lekarze z Krakowa

lajosz3 godzinę temu Oceniono 7 razy 1

No i to są naprawdę sensownie wydane pieniądze.



Nie żadne wsparcia dla niepełnosprawnych, którym noga, ręka czy nerka nie odrosną cudownie tylko dlatego, ze dostaną gotówkę do ręki, a BADANIA NAUKOWE które mogą pomóc znacznie, znacznie większej ilości osób.



To właśnie na badania naukowe i wspieranie team-ów naukowych, państwo polskie powinno łożyć naprawdę potężne środki, bo tylko wtedy jesteśmy w stanie REALNIE (choć nie zawsze doraźnie) pomóc chorym, ale wspierane powinny być również wszelkie inne dziedziny nauki które realnie mogą rozwiązać jakiś problem.



Brawo dla Pani Justyny z UJ i dla wszystkich innych uczestniczących w tym projekcie.

Brawo dla ludzi z ministerstwa, którzy widzą potrzebę wspierania takich inicjatyw i badań.