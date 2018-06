Senator Maciej Grubski oskarżony. Miał ujawniać poufne informacje o wojskowym przetargu

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko senatorowi Maciejowi Grubskiemu.

Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zarzuca senatorowi Platformy Obywatelskiej, popełnienie czterech przestępstw.

Senator PO z czterema zarzutami

Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych. Skierowanie do Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie to efekt wszczętego w grudniu 2013 roku przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi śledztwa w sprawie przyjęcia przez Macieja Grubskiego korzyści majątkowej w kwocie 91 tysięcy złotych w związku z pełnieniem przez niego funkcji senatora i wiceprzewodniczącego senackiej Komisji Obrony Narodowej.

Prokuratura: Senator PO przekazywał informacje o przetargu

Jak informuje PK, w toku postępowania udało się ustalić, że w sierpniu 2013 r. senator namówił podpułkownika Marka D. z Inspektoratu Uzbrojenia MON do przekazywania mu niejawnych informacji nt. przetargu o wartości ok. 22 mln zł. Chodziło o zakup laserowego symulatora, tzw. Wirtualnego Systemu Taktycznego Pola Walk, na którym szkolić się miały siły specjalne. Według prokuratury senator nielegalnie zdobył m.in. opis stawianych przez wojsko wymagań dotyczących symulatora oraz dane na temat możliwości spełnienia tych wymagań przez firmy ubiegające się o udział w przetargu.

Informacje trafiały do Henryka K. - prezesa firmy, która stanęła następnie do przetargu. Po działaniach CBA przetarg unieważniony.

Maciej Grubski tłumaczy

Gdy tylko prokuratura postawiła Grubskiemu zarzuty, senator twierdził, że to "nagonka". Twierdził, jak informowało RMF, że działał w ramach mandatu senatora i nie uzyskał w związku z tym działaniem korzyści majątkowej. Co do oświadczeń majątkowych, Grubski twierdził, że nie zapłacił podatku od pożyczki udzielonej przez teściów z powodu niewiedzy. - Ja zwróciłem te środki, popełniłem jeden błąd: nie zapłaciłem podatku, będąc nieświadomym tego, że ta sytuacja powinna być w taki sposób uregulowana. Myślałem, że to jest tak bliska rodzina, że nie ma problemu - cytuje go RMF.