Wyszogóra. Groźne zderzenie pociągu z samochodem. Policja szuka kierowcy

Do groźnego wypadku doszło Wyszogórze w województwie zachodniopomorskim ok. godz. 21. Pociąg jadący ze Szczecina do Białegostoku uderzył w hondę, która znajdowała się na przejeździe kolejowym. Po przyjechaniu na miejsce służb okazało się, że auto jest puste.

Wyszogóra. Zderzenie pociągu z samochodem. Policja szuka kierowcy

Pociągiem jechało ok. 70 osób, nikomu nic się nie stało. - Na miejsce skierowano policję oraz jednostki straży pożarnej, zabezpieczono miejsce zdarzenia. Obecnie ustalamy tożsamość osoby, która kierowała samochodem - mówi w rozmowie z Gazeta.pl podkom. Zbigniew Frąckiewicz, oficer prasowy KPP w Gryficach.