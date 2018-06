Brzóza Królewska na Podkarpaciu. Kolizja z udziałem funkcjonariuszy SOP

Do kolizji doszło ok. godz. 16.20 w miejscowości Brzóza Królewska - informuje mł. chor. SOP Anna Gdula-Bomba, rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa. Funkcjonariusze SOP jechali mercedesem viano, był to "samochód wsparcia działań ochronnych". Za kolizję odpowiedzialny był kierowca opla vectry.

Kolizja z samochodem SOP na Podkarpaciu

W wyniku zdarzenia nikt nie ucierpiał. Kierowca opla przyznał się do winy i został przez policję ukarany mandatem. Jak podkreśla rzeczniczka SOP, funkcjonariusze w chwili zdarzenia nie uczestniczyli w żadnych działaniach ochronnych.