Niedziele handlowe 2018. Czy w dniu jutrzejszym będziemy mogli zrobić zakupy?

mamlas_q 27 minut temu Oceniono 2 razy -2

Czyli co? Można? Można! Można pie...ć bez sensu. Mleczko to już dawno we właściwy sobie sposób wyartykułował... Cóż się dziwić... Spuścizna po batii Dżugaszwilim trwa i ma się dobrze w Agorze...