Ksiądz z Garbna molestował dzieci pod pretekstem "nauki brania prysznica". Uniknie więzienia

janatol pół godziny temu Oceniono 11 razy 9

Jakby to zrobił działacz PO lub innej opcji politycznej to rozstrzelany na miejscu z obciętymi jajami a partia zdelegalizowana, a czarny bandyta spokojnie chodzi sobie na wolności i szuka następnych ofiar( Właściwie to one same pchają mu się w objęcia) - jak to powiedział słynny biskup ze wschodniej flanki RP.