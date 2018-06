Do zdarzenia doszło w piątek przed południem między miejscowościami Kobylniki i Wyszogród (powiat płocki) na drodze krajowej nr 50.

Droga krajowa nr 50. Kierowca wpadł w szał

29-letni kierowca lublina w pewnym momencie zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się ze skodą, następnie wjechał w przydrożną barierkę. - W wyniku uderzenia z auta wypadł kawałek wału napędowego, mężczyzna nie mógł dalej jechać, wysiadł więc z samochodu - opowiada w rozmowie z Gazeta.pl asp. szt. Krzysztof Piasek, oficer prasowy płockiej policji.

Następnie, z niejasnych na chwilę obecnych przyczyn, mężczyzna złapał rurę - fragment wału napędowego i ruszył z nią na przejeżdżające obok pojazdy. - Najpierw wybił szybę w autobusie, później zrobił to samo z ciężarówką do przewozu śmieci i w niewielkim busie - relacjonuje asp. szt. Piasek.

Radiowozów też nie oszczędził

Tak się złożyło, że akurat obok miejsca zdarzenia przejeżdżała laweta z dwoma radiowozami, których krewki 29-latek również nie oszczędził. Uderzając częścią swojego auta wygiął w nich karoserię.

Okazuje się, że nim doszło do zdarzenia, policja zmierzała już na miejsce. - Otrzymaliśmy wcześniej zgłoszenie, że kierowca lublina jedzie pod wpływem alkoholu. Wskazywał na to sposób jazdy, kierowca m.in. zmuszał inne samochody do zjeżdżania na pobocze - opowiada Piasek. - Ku naszemu zaskoczeniu, po przebadaniu okazało się, że mężczyzna jest trzeźwy - dodaje. 29-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie pobrano mu krew do badania.