Pogoda na weekend. Kto z was zaplanował wakacyjny wyjazd, nie będzie zachwycony

Pogoda na sobotę i niedzielę. Jaka będzie pogoda w weekend 30 czerwca - 1 lipca?

Pogoda nie zachęca do wakacyjnych wyjazdów. W najbliższy weekend nad Polskę zacznie napływać zimne powietrze z północy, co spowoduje odczuwalny spadek temperatur w całym kraju. W sobotę termometry będą wskazywać około 20 stopni Celsjusza, jednak w niedzielę temperatura spadnie jeszcze bardziej. Jak pokazują mapy pogodowe dla Polski, miejscami możemy spodziewać się spadku temperatur do 16 stopni Celsjusza – do najzimniejszych miejsc w Polsce należeć będą Suwalszczyzna (maksymalna temperatura - 17 st. C) oraz Małopolska (maksymalnie 18 stopni Celsjusza). W niedzielę najwyższe temperatury odnotujemy na Ziemi Lubuskiej, gdzie termometry wskażą maksymalnie 22 stopnie.

Pogoda na weekend. Zimne powietrze z północy przyniesie ochłodzenie Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Pogoda na weekend. Będzie chłodno, wietrznie, a miejscami także deszczowo

Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę na terenie całej Polski mogą zdarzyć się przelotne opady deszczu. W sobotę najładniejszą pogodą będą cieszyć się mieszkańcy zachodniej części Polski, gdzie niebo pozostanie bezchmurne. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie charakteryzować się dużą zmiennością. Wystąpią także wspomniane wcześniej opady – od jednego do trzech litrów wody na metr kwadratowy.

Przez cały weekend będzie towarzyszył nam północny wiatr, wiejący z prędkością do 60 km/h. To za jego sprawką odczuwalna temperatura będzie niższa niż ta, którą wskażą nam termometry.

