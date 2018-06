Niedziele handlowe 2018. Czy jutro (1 lipca) jest niedziela handlowa?

pan_wafel_wielki godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Szlag by ich trafił z tymi niehandlowymi niedzielami! Jak człowiek zapomni sprawdzić, to potem jest skazany na jakieś gumowe produkty ze stacji! Ludzie, którzy zarabiają stawki godzinowe narzekają, że mniej na rękę dostają! Straty w handlu ogromne. A po co? Po to żeby baran z Solidarności, która Solidarnością już nie jest, i z której mu ludzie uciekają, mógł powiedzieć, że walczy o prawa ludu uciśnionego. Tyle, że ten lud uciśniony tego nie chce! Myślicie, że panie sklepowe spędzają czas z rodzinami? Akurat... Piorą, prasują, gotują, a mężowie nadal niedzielami pracują... Ta ustawa to ogromna krzywda dla nas, dla gospodarki i dla mentalności... Jak większość ustaw PiS!