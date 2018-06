Robert Mazurek miał pisać dla TVP. Po 1 felietonie mu podziękowano. "Wylansował nazwę TV Paździerz"

szaja25 godzinę temu Oceniono 16 razy 12

I bardzo dobrze, że mu podziękowali, bo pan Mazurek to propisowski dziennikarz udający niezależnego, kto go słucha w rmfie to wie o czym mówię. Oczywiście, że nie jest skrajnym oszołomem jak "sieciarze", ale bardzo mu blisko i w odróżnieniu do tych pierwszych posiada przyzwoite poczucie humoru. Ale na marginesie, to RMF, to taka "ukryta opcja" pisowska, wystarczy dodać, że pan Ziemiec ma tam swoją audycję w soboty i jest bardzo miło witany :)