kastoripollux

Dalej niech nawiedzone cymbały kwestionują konieczność szczepień. Co innego jak wtórni analfabeci głoszą ideę płaskiej Ziemi, czy hemitrials - to dopiero jest bzdura, a co innego jeśli ciemnota ma wpływ na zdrowie populacji unikając szczepień.