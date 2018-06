Małopolska. Tragiczny wypadek w Jabłonce. Nie żyją: 16-letni mieszkaniec USA i 20-latek

Do wypadku na drodze krajowej nr 7 na terenie miejscowości Jabłonka doszło w czwartek o 22.40. Policja nie podaje szczegółów co do okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że w Jabłonce zderzyły się dwa samochody: audi i BMW.

Tragiczny wypadek w Jabłonce. Nie żyją dwie osoby

W wyniku zderzenia 20-letni mieszkaniec Jabłonki, który kierował BMW, zginął na miejscu. 16-letni mieszkaniec USA, który jechał w bmw zmarł po przewiezieniu do szpitala. 19-letni mieszkaniec Podkszla w gm. Czarny Dunajec przebywa w stanie ciężkim trafił do szpitala w Nowym Targu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Targu.