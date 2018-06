Strajk policji już od 10 lipca. Jak będzie wyglądał protest mundurowych?

Strajk policjantów został poparty przez 99 proc. z 30 tysięcy głosujących w ankiecie funkcjonariuszy. Według niepotwierdzonych założeń policjanci mają poprosić Forum Związków Zawodowych o poparcie protestu.

Cierpliwość się skończyła

Akcje protestacyjne, w tym głodówki i masowy udział w akcjach krwiodawstwa (usprawiedliwiona absencja w pracy), zapowiadano już w marcu tego roku. Żądania zostały wówczas wysunięte przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych, do której przynależą nie tylko policjanci, ale również strażnicy graniczni, celnicy, strażacy, osoby pracujące w Służbie Więziennej. Wiele wskazuje na to, że przedstawiciele tych zawodów, wkrótce również przystąpią do strajków.

Strajk policji. Dlaczego policjanci będą protestować? >>>

Strajk policjantów. Jak będzie wyglądał?

Protest policji ma najprawdopodobniej przyjąć formę strajku włoskiego. Służby mundurowe to grupa zawodowa, której prawo do normalnego strajku jest ograniczone. Strajk włoski polega na przesadnie drobiazgowym wykonywaniu czynności zawodowych. Ten rodzaj protestu w wykonaniu policji będzie polegał np. na przeprowadzaniu skrupulatnych kontroli drogowych. Policjanci zapowiadają też, że w trakcie trwania strajku nie będą wystawiać mandatów, a jedynie pouczenia. Do tego może odbyć się manifestacja na skalę ogólnokrajową.

Czego chcą policjanci?

Strajk policji ma na celu przywrócenie dla funkcjonariuszy systemu emerytalnego, który obowiązywał do 31 grudnia 2012 roku. Policjanci domagają się też podwyżek w postaci dodatków na motywacyjny wzrostu uposażeń do kwoty 650 złotych na jednego funkcjonariusza. Do tego mundurowi chcą odmrożenia waloryzacji uposażeń oraz wprowadzenia pełnej odpłatności za nadgodziny i służbę w dni wolne ustawowo wolne od pracy. Żądają również przywrócenia pełnego uposażenia za urlop chorobowy dla funkcjonariuszy, którzy przebywali na nim przez mniej niż 30 dni w roku.