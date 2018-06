Koncert Beyoncé i Jay-Z już jutro w Warszawie. Przewidywane są utrudnienia w ruchu

Beyoncé Giselle Knowles-Carter i Shawn Corey Carter (Jay-Z) rozpoczną swój występ o godz. 19 na Stadionie Narodowym. Ich pojawienie się w Polsce ma związek z trasą koncertową OTR II (On the II Run). Fani będą wpuszczani na teren Stadionu od godziny 16.30. Przed występem gwiazdorskiej pary publikę będzie zabawiał miejscowy DJ.

Pierwszy raz razem, wcześniej – osobno

Beyoncé, jak i Jay-Z dawali już koncerty w Polsce – artystka z okazji Orange Warsaw Festiwal, zaś jej mąż wystąpił na Openerze i na Live Music Festival. Z okazji jutrzejszego koncertu fani szykują Beyoncé niespodziankę – wiele osób zabierze ze sobą czarne i żółte balony oraz kartki z napisem "Love", co jest nawiązaniem do najnowszego albumu pary.

Beyoncé i Jay-Z w Polsce >>>

Koncert Beyoncé. Jak dojechać?

Na koncert Beyoncé można w maksymalnie kwadrans dojechać z Dworca Centralnego. Wystarczy wejść w tramwaj linii 7, 9 (specjalne dodatkowe tramwaje), 22, 24, 25 lub autobus o numerze 117, 158, 507, 517, 521 czy pociąg relacji Warszawa Śródmieście-Warszawa Stadion. Jeśli chcemy przemieścić się metrem, to należy wejść do drugiej linii, której pociągi przed i po koncercie będą kursowały co 3 minuty. Osoby zmotoryzowane mogą wykupić miejsce parkingowe na błoniach, do których wjechać można ulicami Targową i Sokolą. Wcześniej należy jednak zakupić bilet parkingowy przez Internet.

Utrudnienia w ruchu

Z powodu koncertu wystąpią utrudnienia w ruchu w okolicach Saskiej Kępy i Powiśla. Od godz. 16 do 19 z ruchu zostanie wyłączony obszar pomiędzy aleją Józefa Poniatowskiego, Waszyngtona, Międzynarodową, al. Stanów Zjednoczonych oraz Wałem Miedzeszyńskim. Poza tym już po koncercie policja może podjąć decyzję o zamknięciu ruchu na moście Poniatowskiego i Alei Jerozolimskich pomiędzy rondem de Gaulle’a a rondem Waszyngtona. Wówczas tramwaje inii: 7, 9, 22, 24 i 25 oraz autobusy linii: 102, 111, 117, 146, 147, 158, 166, 507, 517, 521, N22, N24 i N72 wyruszą na trasy objazdowe.

Komunikacja zastępcza

Uruchomione zostaną także dodatkowe autobusy linii 26 (Zieleniecka – osiedle Górczewska) oraz 509 (rondo Waszyngtona – aleja Zieleniecka – Nowodwory i rondo Waszyngtona – aleja Waszyngtona – Gocław oraz tramwajów linii 3 (Zieleniecka – Gocławek i Zieleniecka – Annopol).