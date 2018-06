Alarmujący raport o kolejkach w służbie zdrowia. Czekamy na wizyty najdłużej od lat

glencok 2 godziny temu Oceniono 20 razy 16

A czego się polaczki głosujące na pis i popierające ich ciągle spodziewali??? Że jak będziemy wywalać po 30 miliardów rocznie na 500+ to będzie na lekarzy :)))) że jak pis wyskoczył z pomysłem przekazania prawie wszystkich pieniędzy do dużych państwowych kołchozów które już wcześniej były oblężone, kosztem mniejszych i prywatnych szpitali gdzie można było w ludzkich warunkach zrobić zabieg na NFZ to się kolejki zmniejszą jak przejdą tam za pieniędzmi także pacjenci? każdy średnio myślący człowiek wiedział że słuzba zdrowia zamiast się polepszyć zacznie się sypać. głosujcie dalej na pis to w ogóle lekarza nie zobaczycie