Amstaff pogryzł trzylatka i jego 8-miesięczną siostrę. Dzieci z ciężkimi obrażeniami w szpitalu

Katarzyna Gierasimiuk 17 minut temu Oceniono 8 razy 4

Ten pies bez powodu nie zaatakował .Trzeba bylo nie szczuć ,gdyby nie był uczony agresji to by nie zaatakował. Mam takiego i jest łagodny jak owieczka. .A poza tym co takie małe dzieci robiły na dworze o 21 ??? Matka nie broniła trzymając dziecko na reku ??