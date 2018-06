Mundial 2018. Prezes TVP złośliwie pożegnał Niemców. Boniek odpowiada: "Nie wypada, panie Kurski"

Jacek Kurski regularnie publikuje w sieci wyniki oglądalności TVP. Wczoraj po meczu Niemcy-Korea Południowa napisał na Twitterze: „Auf Wiedersehen auf Wiedersehen Deutschland Deutschland auf Wiedersehen oglądało 27.06 g. 16 śr. 4,567 mln; pik 6,932 mln: Korea Płd-Niemcy TVP1 śr 2,930 mln; pik 5,785 mln. Meksyk-Szwecja TVP2 śr 1,027 mln; pik 1,736 mln. TVP Sport symultana obu meczów śr 651 tys, pik 805 tys”. Pod postem rozgorzała dyskusja, w którą włączył się nawet Zbigniew Boniek.

Szef PZPN odpowiada

Zbigniew Boniek skomentował wypowiedź Kurskiego krótkim: „Nie wypada panie Kurski”. Jego odpowiedź zyskała już przeszło 1,5 tysiąca polubień.

Kurski vs Boniek

To nie pierwsze spięcie na linii Boniek-Kurski. W lutym tego roku to prezes PZPN zaczepił Kurskiego na Twitterze. Napisał, że wino, jakie otrzymał od szefa TVP z okazji Gwiazdki to „sikacz za 10 złotych”, którego „nie powinno się nawet wlewać do bigosu”. Kurski zripostował go wówczas stwierdzeniem, że TVP oszczędza środki i upominki daje symboliczne. „Na dobre wino zapraszam Prezesa za swoje po sukcesie w Rosji” – podsumował.

