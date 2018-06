Waplewo. Karambol na S7. Jedna osoba nie żyje, pięć zostało rannych

Z powodu wypadku w okolicach Waplewa całkowicie zablokowana jest droga S7 w kierunku Warszawa-Gdańsk. W karambolu zderzyły się trzy samochody dostawcze oraz dwie ciężarówki.

Jak doszło do wypadku na S7?

Do wypadku w okolicach Waplewa doszło prawdopodobnie z powodu wjechania jednej ciężarówki w pozostałe pojazdy podczas włączania się do ruchu. Tiry zajęły się ogniem, doszło do dachowania samochodów dostawczych. Ich części są dalej porozrzucane wokół drogi. Jak podaje policja, jedna osoba poniosła śmierć, pięć zostało rannych, z czego jedną z ofiar trzeba było transportować do szpitala helikopterem.

Objazd dla S7

Trasa S7 Warszawa-Gdańsk jest zablokowana. Dalej znajduje się tam policja i straż pożarna. Zalecany jest objazd drogami lojalnymi przez Olsztynek, Waplewo i Nadrowo.