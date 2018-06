Odra w szpitalu w Kielcach, SOR nie będzie zamknięty. Dyrekcja cofnęła decyzję

Odra nie doprowadzi jednak do zamknięcia oddziału ratunkowego kieleckiego szpitala – tak zdecydował sztab kryzysowy, który obradował w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Decyzja została podjęta przez służby sanitarne wraz z wojewodą.

Odra. Cały szpital poddany kwarantannie

Z powodu odry w szpitalu aż 27 pracowników otrzymało wczoraj pisemny nakaz od Państwowego Powiatowego Inspektora Pracy o natychmiastowym wstrzymaniu się od pracy i podjęciu izolacji domowej. Te osoby to pielęgniarki i jeden lekarz, którzy mieli kontakt z osobami zarażonymi odrą. Takie same zalecenia, jednak tym razem w formie pisemnej, otrzymali kolejni pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego – lekarze, pielęgniarki oraz ratownicy medyczni. To właśnie ze względu na braki kadrowe oddział ratunkowy w tym szpitalu miał zostać zamknięty.

SOR będzie jednak działał

Rzecznik szpitala Anna Mazur-Kałuża podała jednak, że przymusowej izolacji podlegać będzie mniejsza liczba szpitalnego personelu. Większość tych 27 osób, które miały największy kontakt z zarażonymi, posiada aktualne szczepienia przeciwko odrze. Dlatego dyrektor szpitala podjął decyzję o tym, aby oddział pozostał otwarty. Jak podkreśla rzecznik – nie ma obaw co do tego, że zabraknie osób do przyjmowania pacjentów.