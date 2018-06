Oblali kolegę benzyną i podpalili podczas imprezy. Sprawa wyszła na jaw po dwóch miesiącach

Policjanci z komisariatu w Biskupcu dostali anonimową informację o wydarzeniach, do których doszło w gminie Kolno kilka tygodni wcześniej - na początku maja.

"Podczas imprezy zakrapianej alkoholem, w której udział brało czterech mężczyzn, w pewnym momencie trzech z nich wpadło na pomysł, aby oblać swojego kolegę benzyną i go podpalić" - informują funkcjonariusze.

Ogniem zajęła się bluza mężczyzny, którą szybko z siebie zrzucił. Mimo to doznał poparzeń drugiego stopnia na plecach. Uczestnicy imprezy nie wezwali jednak pogotowia, ofiara nie poinformowała też policji. Sprawa wyszła na jaw niemal pod dwóch miesiącach.

Policjanci dotarli do uczestników imprezy, zawieźli też poszkodowanego mężczyznę na badania do szpitala. Trzech sprawców podpalenia trafiło do aresztu na trzy miesiące. Może im grozić do 10 lat więzienia.