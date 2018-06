Ktoś okradł narzeczonych tuż przed weselem. Z garażu zniknęły 144 butelki unikalnej wódki

siwywaldi godzinę temu Oceniono 7 razy 5

O co robić szum na całą Polskę?

Skoro do wesela zostało jeszcze parę dni, to po prostu należy pojechać do sklepu, kupić nowy zapas i "ciut" lepiej go zabezpieczyć.

A swoją drogą to młodym gratuluję sąsiadów bądź znajomych, bo takie "kradzieże" z reguły nie są dziełem przypadku.



A sam "Ogiński", to sadząc po cenie, żadne aj, waj. Ładna butelka i tyle - zresztą na tych ładnych butelkach, już NIE RAZ się przejechałem :-)

Na minus wódki świadczy informacja, że PODOBNO robiona jest ze spirytusu kukurydzianego. Czyli mówiąc inaczej, taki "Burbon dla ubogich"..."-))