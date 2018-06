Jak będą otwarte sklepy w weekend 30 czerwca - 1 lipca? Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour

Niedziele handlowe lipiec 2018. 1 lipca sklepy będą otwarte

1 lipca to pierwsza niedziela miesiąca, a więc także niedziela handlowa. Zgodnie z zasadami wprowadzonymi wraz z ustawą o zakazie handlu w niedzielę, sklepy są otwarte w dwie niedziele miesiąca – pierwszą i ostatnią. W dni takie jak 1 lipca możemy pójść do każdego sklepu. Korzystają na tym przede wszystkim ci, którzy lubią kupować w sklepach wielkopowierzchniowych takich jak Lidl, Tesco, Auchan, Carrefour, Kaufland czy Biedronka.

W jakich godzinach w nadchodzącą sobotę i niedzielę handlową będą otwarte wymienione wyżej sklepy? Przeczytaj poniżej.

Niedziele handlowe lipiec 2018. 1 lipca sklepy będą otwarte Fot. Kornelia Głowacka-Wolf/ Agencja Gazeta

Lidl – godziny otwarcia w sobotę 30 czerwca i niedzielę 1 lipca

Ci, którzy lubią kupować w Lidlu, w najbliższą sobotę mogą iść do sklepu w godzinach od 7:00 do 22:00. W niedzielę sklepy Lidl otwarte są nieco krócej, bo od 9:00 do 20:00, choć od tej zasady mogą zdarzyć się wyjątki. Przed wyjściem do pobliskiego sklepu można sprawdzić godziny jego otwarcia w wyszukiwarce sklepów Lidl.

Auchan – jak otwarte są sklepy w ten weekend

Po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę sklepy sieci Auchan wydłużyły czas pracy w sobotę – oznacza to, że zakupy w Auchanie 30 czerwca zrobimy od godziny 7:00 do 22:00. W niedzielę 1 lipca sklepy Auchan będą otwarte od 9:00 do 22:00 (jeżeli dany sklep jest w galerii handlowej).

Biedronka – godziny otwarcia w weekend 30 czerwca - 1 lipca

Popularne Biedronki otwarte są w soboty już od 6:30 lub 7:00 – wszystko zależy od lokalizacji danego sklepu. Podobnie jest z godzinami zamknięcia – w soboty część Biedronek zamyka się o 22:00, część godzinę później, czyli o 23:00. Dłuższe godziny otwarcia dotyczą przede wszystkim tych placówek, które umiejscowione są na dworcach. Jak wyglądają godziny otwarcia w niedziele handlowe? 1 lipca sklepy Biedronka będą otwarte od 8:00 do 20:00.

Niedziele handlowe. Jak otwarte będą sklepy Carrefour?

W soboty sklepy sieci Carrefour otwarte są od godziny 7:00. W zależności od lokalizacji, sklepy pozostają otwarte do 21:00 lub do 22:00. W niedziele handlowe czas otwarcia sklepów jest krótszy niż w soboty – 1 lipca w Carrefourze możemy zrobić zakupy od 8:00 do 19:00. Aby upewnić się, czy Carrefour w Twojej okolicy jest otwarty tak jak większość z nich, odwiedź stronę z mapą sklepów Carrefour.

Niedziele handlowe lipiec 2018. Jak otwarte będą sklepy Carrefour, Lidl, Biedronka, Auchan? Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta

Tesco – godziny otwarcia w soboty i niedziele handlowe

Wielobranżowe sklepy sieci Tesco otwarte są najczęściej od godziny 6:00 do 23:00, a czasami nawet do północy. W niedziele handlowe, takie jak 1 lipca, sklepy całodobowe tej sieci będą otwarte od 6:00 do 24:00 lub, jeżeli dany sklep jest mniejszy, od 7:00 do 23:00, a nawet od 8:00 do 18:00. Godziny danego sklepu zależne są m.in. od lokalizacji placówki. Sprawdź, czy Tesco w pobliżu Twojego domu jest otwarte, korzystając z mapy sklepów tej sieci.