Niedziele handlowe 2018. Czy 1 lipca sklepy będą otwarte?

Niedziele handlowe 2018. 1 lipca będziemy mogli robić zakupy bez ograniczeń

1 lipca to nie tylko pierwszy dzień miesiąca. To także pierwsza niedziela w lipcu, a więc według zasad zapisanych w ustawie o zakazie handlu w niedzielę – również niedziela handlowa.

Niedziele handlowe lipiec 2018. Zobacz kalendarz niedziel handlowych na najbliższy miesiąc

Niedziele handlowe 2018. 1 lipca sklepy będą otwarte Fot. Bartosz Banka / Agencja Gazeta

Osobom, które nie pamiętają, w jaki sposób wyznaczyć, która niedziela jest niedzielą handlową, a która nie, przypominamy, że zgodnie z nowymi przepisami niedzielą handlową w każdym miesiącu 2018 roku jest pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca. Pozostałe dwie lub trzy niedziele (w zależności od długości miesiąca) to niedziele wolne od handlu, chyba że ze względu na wypadające święta ustalono inaczej.

Niedziele handlowe 2018. Kalendarz niedziel handlowych na kolejne miesiące

Niedziele handlowe. W lipcu sklepy będą otwarte w dwie niedziele Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Czy w kolejnych latach handel w niedzielę będzie nadal ograniczany?

Według ustawy o zakazie handlu w niedzielę nowe przepisy dotyczące sprzedaży w weekendy będą wcielane w życie stopniowo, aż do ograniczenia zakupów w niedzielę do minimum. Już w kolejnym roku ilość niedziel handlowych zmieni się – od stycznia 2019 roku handlowa będzie jedynie jedna niedziela w ciągu miesiąca. Kolejne ograniczenia zostaną wprowadzone w roku 2020, kiedy to sklepy będą otwarte tylko w 7 niedziel w skali roku. Będą to m.in. dwie grudniowe niedziele przed Bożym Narodzeniem oraz jedna niedziela przed Wielkanocą.

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Czy handel w niedziele będzie ograniczany w kolejnych latach? Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Podział na niedziele handlowe i niedziele bez handlu? Tak radzą sobie sklepy Żabka