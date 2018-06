Pogoda na najbliższe dni: najpierw chwila upałów, ochłodzenie, a potem znów uderzenie gorąca

Pogoda w najbliższe dni, w tym w weekend i na początku przyszłego tygodnia, może sprawić sporo zaskoczeń.

Pogoda w czwartek 28.06 będzie upalna, szczególnie na północy i w centralnej części kraju. Najwyższą temperaturę w ciągu dnia - ok. 29 stopni Celsjusza - słupki rtęci będą wskazywać w Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Wielkopolsce, Warmińsko - Mazurskiem, Mazowieckiem i na Kujawach i Pomorzu.

Najchłodniej wówczas w Małopolsce, tam temperatura wyniesie miejscami ok. 12 stopni. Synoptycy zapowiadają opady deszczu, mogą wystąpić na południu. Na Lubelszczyźnie niewykluczone są burze.

Pogoda w czwartek 28.06. Temperatura

Pogoda w czwartek Ventusky.com

Pogoda w czwartek 28.06. Opady deszczu

Pogoda w czwartek Ventusky.com

Pogoda w piątek 29.06 będzie jeszcze gorętsza. Słupki rtęci w Wielkopolsce, Lubuskiem, na Mazowszu i Kujawach i Pomorzu mogą wskazywać nawet ok. 30 stopni Celsjusza. Najchłodniej tradycyjnie w górach i nad morzem - ok. 16 stopni.

Będzie pochmurno, a na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce mogą wystąpić burze z gradem. Popada również na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Świętokrzyskiem.

Pogoda w piątek 29.06. Temperatura

Pogoda w piątek Ventusky.com

Pogoda w piątek 29.06. Opady

Pogoda w piątek Ventusky.com

Pogoda w sobotę 30.06 nieco odpuści tym, którzy upału nie znoszą. Słupki rtęci w przeważającej części kraju będą wskazywać ok. 20-21 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w górach, gdzie można spodziewać się nawet 12 stopni.

W sobotę pod koniec dnia mogą wystąpić niewielkie opady, głównie na Śląsku i w Małopolsce. Niewykluczone, że może lekko popadać również na Podlasiu i w Wielkopolsce.

Pogoda w sobotę 30.06. Temperatura

Pogoda w sobotę Ventusky.com

Pogoda w sobotę 30.06. Opady

Pogoda w sobotę Ventusky.com

Pogoda w niedzielę 1.07 także nie będzie upalna - temperatura w zachodniej i centralnej części Polski wyniesie ok. 22 stopni Celsjusza. Najchłodniej na południu - nawet ok. 9 stopni. W niedzielę nie powinno padać.

Pogoda w niedzielę 1.07. Temperatura

Pogoda w niedzielę Ventusky.com

Pogoda w poniedziałek 2.07 przyniesie znów wzrost temperatur. Najgoręcej w zachodnich częściach kraju, gdzie można spodziewać się 25 stopni Celsjusza. Najchłodniej na wschodzie - w Lubuskiem i Podlasiu - miejscami ok. 10 stopni. W poniedziałek nie są przewidywane opady deszczu.

Pogoda w poniedziałek. Temperatura

Pogoda w poniedziałek Ventusky.com

Pogoda we wtorek 3.07 przyniesie jeszcze wyższe temperatury - w północno-wschodnim rejonie w ciągu dnia ok. 29 stopni Celsjusza. Chłodniej - ok. 14 stopni na Lubelszczyźnie i Podlasiu. Na tę chwilę nie przewiduje się opadów deszczu.

Pogoda we wtorek. Temperatura

Pogoda we wtorek Ventusky.com

Pogoda w środę 4.07 może być prawdziwym wyzwaniem dla mieszkańców północnych i północno-wschodnich województw. Tam na słupkach rtęci miejscami mogą pokazać się aż 34 stopnie Celsjusza. Przyjemniej za to na Podlasiu, Lubelszczyźnie i w Warmińsko-Mazurskiem, gdzie miejscami ok. 18-20 stopni.

Niewielkie opady mogą wystąpić na zachodzie Polski.

Pogoda w środę 4.07. Temperatura

Pogoda w środę Ventusky.com

Pogoda w środę 4.07. Opady

Pogoda w środę Ventusky.com