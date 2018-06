Dziennikarka pobita na spotkaniu w Zakopanem. "Okładano mnie pięściami, szarpano"

Jolanta Flach, która pracuje dla "Tygodnia Podhalańskiego", została zaproszona na spotkanie do karczmy przez jedną z mieszkanek Zakopanego. Wydarzenie dotyczyło odwołania miejscowego proboszcza ks. Antoniego Staszeczki - czytamy na stronie press.pl.

Informacje nie dla mediów

Dziennikarka mówi, że przez pierwszą godzinę w spokoju notowała oraz nagrywała przebieg spotkania. Jednak w pewnym momencie ks. Kazimierz Podsiadło zwrócił uwagę, że informacje z zebrania nie powinny przedostać się do mediów.

Ktoś wskazał na mnie palcem, ksiądz wyrwał mi dyktafon, a kilka osób się na mnie rzuciło. Okładano mnie pięściami, szarpano i ciągnięto za włosy

- relacjonuje Jolanta Flach.

Wtedy kilka osób rzuciło się na kobietę, a ksiądz wydarł jej dyktafon. Kobietę okładano pięściami i szarpano za włosy. Odebrano jej notatnik i dwa telefony. W końcu ktoś zadzwonił po policję. Następnego dnia dziennikarka zgłosiła się do szpitala. Lekarz stwierdził, że doszło u niej do powierzchownych urazów barku, ramienia, kończyn górnych i dolnych oraz urazów klatki piersiowej.

Pobita dziennikarka w sądzie

Jolanta Flach złożyła do prokuratury doniesienie o przestępstwie. Policja badała sprawę w karczmie nie znaleziono rzeczy zabranych kobiecie. Zapytano również księdza o to, co zrobił z dyktafonem. Ten najpierw odpowiedział, że przekazał go komuś w karczmie, a potem zmienił zeznania i stwierdził, że w ogóle nie zabierał go dziennikarce.

Mimo zgłoszenia policjanci nie rozpoczęli poszukiwań zaginionych przedmiotów. Flach do tej pory nie odzyskała sprzętu nagrywającego i notatek ze spotkania.

Sprawa i tak wyjdzie na jaw

W czwartkowym wydaniu "Tygodnika Podhalańskiego" ukaże się artykuł dotyczący odwołanego proboszcza oraz poboczny tekst na temat zdarzenia w kościele. Jak przyznaje sama Jolanta Flach ukazanie się tych dwóch artykułów sprawi, że poczuje ona znaczną ulgę.