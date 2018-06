Wałbrzych: nie zauważyła, że urodziła dziecko. Zwłoki były w wiadrze. Nie odpowie za zabójstwo

jowita2003 godzinę temu Oceniono 6 razy 4

Czy to ciemnogrod ? Kto uwierzy w te opowiesc. Ludzie jak mozna takie brednie opowiadac. Prokuratorzy wierza w te bajke? to najlepiej swiadczy o stopniu inteligencji osob zajmujacych stanowiska w Polsce. Myslala ze sie wyproznila????? Kto sie na to nabierze? Zal nie wiadomo kogo bardziej naiwnych czy sprytnej pani ktora urodzila te dziecko.