Wilk w Bieszczadach zaatakował dzieci. Co zrobić jeśli spotkamy wilka?

Spotkanie wilka podczas leśnej wycieczki zdarza się coraz częściej. Tereny, na których żyją wilki, są bowiem intensywnie eksplorowane przez ludzi. Wilki zaczynają czuć się komfortowo w pobliżu człowieka, jak i jego gospodarstw, gdzie dodatkowo mogą liczyć na dobre wyżywienie.

Jak zachować się, gdy spotkamy wilka? Radzą leśnicy.

Jak unikać wilków? Uniwersalne zasady

Wilki z reguły nie występują w pobliżu szlaków górskich i terenów, jakie są często odwiedzane przez turystów. Żeby uniknąć spotkania z wilkiem, warto po prostu poruszać się dobrze znanymi, oznakowanymi drogami. W szczególności nie powinniśmy zapuszczać się w tereny podmokłe. Nie należy również sprawdzać, co kryje się w dużych norach – bardzo możliwe, że tajemnicza dziura w ziemi to wilcze mieszkanie. Większą ostrożność należy zachować podczas wędrówek od marca do czerwca, kiedy to wadery (samice wilka) wyprowadzają swoje szczenięta na spacer.

Gdy wilk się nam przygląda…

Wpatrzony w nas wilk sprawia niepokojące wrażenie – wygląda, jakby szykował się do ataku. Jednak tak naprawdę słaby wilczy wzrok sprawia, że musi się on dobrze przyjrzeć temu, co widzi. W razie, gdy napotkane stado wilków zacznie się nam przyglądać, należy po prostu spokojnie poczekać. Na co? U wilków monochromatyczne widzenie jest rekompensowane przez doskonały węch. Gdy wataha poczuje zapach człowieka, to szybko opuści dany teren. Nie należy podążać za nimi, ani ich niepokoić – jak często robią osoby chcące nagrać filmik ze spotkania z wilkiem.

Spotkanie z wilczą matką z małymi

Jeśli zdarzyłoby nam się spotkać waderę i jej szczenięta, to przede wszystkim zachowajmy spokój i ostrożność. Wtedy to my musimy się wycofać. Należy zacząć powoli iść do tyłu, tak by nie prowokować wilczycy do ataku w obronie jej potomków. Pod żadnym pozorem nie wolno zbliżać się, a tym bardziej dotykać, małych szczeniąt, nawet jeśli bawią się same. Są one tylko pozornie pozbawione opieki – czujna wilczyca na pewno znajduje się gdzieś w pobliżu.

Dzieci pogryzione przez wilka

Wilki przestają bać się człowieka. Ostatnio wilk zaatakował dwójkę dzieci w Bieszczadach. Został on odstrzelony. Dlaczego nie bał się ludzi? Specjaliści oceniają, że był to młody, pozbawiony watahy osobnik, który dodatkowo mógł być wcześniej oswojony przez człowieka.

Bieszczady - wilk pogryzł dzieci. Dlaczego się nie bał? >>>