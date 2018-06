Wilk pogryzł dzieci, które bawiły się koło domu w Bieszczadach? Zwierzę zostało zastrzelone

white_lake godzinę temu Oceniono 16 razy 12

to na pewno był pies zdziczały albo cały ten news to jakiś fejk totalny,

o co zakład?

już kiedyś była afera, że niedźwiedź w Bieszczadach faceta zabił, i co? i bzdura to była, a głupi ludzie już srali w gacie