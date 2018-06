"Mały ZUS" przyjęty przez rząd. Drobni przedsiębiorcy zapłacą mniejsze składki

Mały ZUS. Co zmienia projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii?



Według nowego projektu rządu, nazywanego małym ZUS-em, drobni przedsiębiorcy będą płacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Kwota ta spadnie z 1200 zł do 660 zł. Z nowych udogodnień dla przedsiębiorców ma skorzystać około 200 tysięcy polskich firm. Rząd szacuje, że w pierwszym roku przyniesie to łącznie ok. 1,5 miliarda złotych oszczędności, które pozostaną w kieszeniach przedsiębiorców.

Mały ZUS stał się rzeczywistością. Na posiedzeniu rządu przyjęto projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Mały ZUS. Kto skorzysta z nowego sposobu liczenia wysokości składek na ubezpieczenia społeczne?

Według zasad przyjętych wraz z projektem małego ZUS-u, najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych regulacji od 1 stycznia 2019 roku. Kto dokładnie będzie mógł zostać ich beneficjentem? Według nowych przepisów, z małego ZUS-u skorzystają ci przedsiębiorcy, których dochód nie przekroczy miesięcznie średnio 5250 zł.

Z tzw. małego ZUS-u skorzystają przede wszystkim drobni przedsiębiorcy, w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Projekt małego ZUS-u przyjęty. Jak do tej pory wyglądały składki ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców?

Według aktualnie obowiązujących przepisów, wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na przychód, płacą takie same składki na ubezpieczenia społeczne. Jak zaznacza Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, twórca projektu obniżenia stawek ubezpieczeniowych dla małych przedsiębiorców, mały ZUS to ukłon przede wszystkim w stronę osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki zmianom w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych, najmniejsi przedsiębiorcy będą mogli płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki.

