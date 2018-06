Niedziele handlowe 2018. Czy w najbliższy weekend będą otwarte sklepy?

Niedziele handlowe lipiec 2018. W najbliższą niedzielę będą otwarte sklepy

Dzień 1 lipca jest jednocześnie pierwszym dniem miesiąca, ale także pierwszą niedzielą w tym miesiącu. Oznacza to także, że dzień 1 lipca będzie niedzielą handlową. Tym, którzy nie zapamiętali zasady dotyczącej tego, kiedy wypadają niedziele handlowe i bez handlu, przypominamy: według ustawy o zakazie handlu w niedzielę, handlowe niedziele w 2018 roku wypadają dwa razy w miesiącu – są to zawsze pierwsza i ostatnia niedziela miesiąca. Warto jednak pamiętać, że zasada ta nie będzie obowiązywać od 2019 roku. Co się zmieni?

Niedziele handlowe lipiec 2018. W pierwszą niedzielę miesiąca sklepy będą otwarte Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Niedziele handlowe 2018, 2019, 2020. Jakie zmiany zostaną wprowadzone w kolejnych latach?

Jak zapowiedzieli twórcy ustawy o zakazie handlu w niedzielę, całkowity zakaz sprzedaży w ostatni dzień tygodnia będzie wprowadzany stopniowo. Od marca do grudnia tego roku obowiązuje zasada, według której handlowe są dwie niedziele miesiąca – pierwsza oraz ostatnia.

Niedziele handlowe 2018. Jakie zmiany w handlu czekają nas w następnych latach? Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

W 2019 roku sklepy będą otwarte już tylko w jedną niedzielę miesiąca, z kolei w roku 2020 zakupy będziemy mogli zrobić zaledwie w 7 niedziel w ciągu całego roku. Będą to m.in. dwie niedziele przed Świętami Bożego Narodzenia oraz jedna przed Wielkanocą.

