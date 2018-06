Śmiertelny wypadek na DK11 w Ocieszynie. Bus zderzył się z dźwigiem, utrudnienia w ruchu

Do wypadku na drodze krajowej nr 11 w Wielkopolsce doszło około godz. 13.30. Zderzył się bus z dźwigiem, na miejscu zginęła jedna osoba - informuje Radio Poznań.

Utrudnienia na DK11

Do zderzenia doszło w miejscowości Ocieszyna, na trasie Poznań-Oborniki. Na nagraniach z miejsca wypadku widać tworzące się korki, utrudnienia w tamtym terenie wstępnie miały potrwać do godz. 16, ale mogą one potrwać jeszcze dłużej na DK11.

Objazdy po wypadku na DK11

Jak donosi Radio Poznań, policjanci kierują kierowców z DK11 na objazdy na drogi lokalne (na Wargowo i Kowalewko) lub na S11 i Szamotuły.