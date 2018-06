Śmierć Igora Stachowiaka. Zdymisjonowany dolnośląski komendant wciąż otrzymuje pensję

Zdymisjonowany w maju ubiegłego roku w związku ze sprawą śmierci Igora Stachowiaka komendant wojewódzki policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski wciąż otrzymuje wynagrodzenie - podaje "Rzeczpospolita".

W chwili odejścia insp. Golanowski złożył raport o zwolnienie w związku z nabyciem prawa do policyjnej emerytury, co zablokowało wewnętrzne postępowanie dyscyplinarne. Przez pół roku był na zwolnieniu lekarskim, otrzymując 100 proc. pensji. Od października 2017 r. do końca września tego roku będzie jeszcze dostawał komendancką pensję. Pozwala na to ustawa o policji, bo Golanowski odszedł z pracy z powodu "orzeczenia stałej niezdolności do służby przez komisję lekarską". Do tego m.in. odprawa w wysokości sześciomiesięcznej pensji. "Rzeczpospolita" szacuje, że łącznie może otrzymać co najmniej 250 tys. zł. A potem przejdzie na policyjną emeryturę.

W lutym "Gazeta Wyborcza" informowała, że zdymisjonowani komendant wojewódzki dolnośląskiej policji Arkadiusz Golanowski, zastępca Piotr Niziołek i dwóch komendantów miejskich: Dariusz Kokornaczyk oraz Arkadiusz Małecki otrzymali od 45 tys. do 60 tys. zł odpraw.

Śmierć Igora Stachowiaka

Do tragedii doszło 15 maja 2016 r. Zatrzymany przez policję na wrocławskim rynku Igor Stachowiak został przewieziony na komendę. Tam, kilkakrotnie rażony paralizatorem, zmarł.

Nagranie z komisariatu Wrocław-Stare Miasto "Superwizjer" TVN wyemitował w maju 2017 r. Na pochodzącym z 2016 r. filmie z kamery umieszczonej na paralizatorze widać, jak 23-letni Igor Stachowiak wił się z bólu na podłodze policyjnej toalety. Do nagrania dotarł reporter Wojciech Bojanowski.

We wrześniu zarzuty przekroczenia uprawnień oraz znęcania się nad Igorem Stachowiakiem poznańska prokuratura postawiła czterem byłym funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Do sądu wpłynął już akt oskarżenia w tej sprawie.

Zastrzeżenia do działań policjantów

Zdaniem prokuratury, zatrzymanie Igora Stachowiaka było zasadne. Poszukiwano go w związku z podejrzeniem dokonania oszustwa, znaleziono przy nim środki psychoaktywne.

Według prokuratury zastosowane środki przymusu bezpośredniego nie były jednak adekwatne do sytuacji. Były to: użycie paralizatora w momencie, gdy zatrzymany miał ręce skrępowane z przodu kajdankami, szarpanie, popychanie i lżenie zatrzymanego - wyjaśniają śledczy.

"Takie postępowanie funkcjonariuszy naruszało godność, nietykalność cielesną i prawo Igora Stachowiaka do ludzkiego traktowania" - czytamy w komunikacie.

Prokuratura: Policja nie przyczyniła się do śmierci 23-latka

Zdaniem prokuratury, postępowanie policjantów nie przyczyniło się jednak do śmierci Igora Stachowiaka. Według opinii biegłych, na którą powołuje się prokuratura, zmarł on "z powodu niewydolności krążeniowo-oddechowej po zażyciu środków psychoaktywnych". Funkcjonariusze nie usłyszą więc zarzutów związanych z nieumyślnym spowodowaniem śmierci.

W czerwcu pisaliśmy o kolejnych opiniach. Wynika z nich, że Igor Stachowiak miał "przełamaną chrząstkę tarczowatą i podbiegnięcia krwawe w tchawicy". Jednoznaczna przyczyna zgonu nie została jednak ustalona.