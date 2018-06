Pogoda we wtorek. Ostrzeżenia przed burzami z gradem. Będzie też padać deszcz ze śniegiem

Pogoda we wtorek da się szczególnie we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska - tam Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada silne opady deszczu i burze z gradem. Intensywne burze pojawią się również na Mazowszu i Lubelszczyźnie, gdzie IMGW zapowiedziało wydanie ostrzeżeń I stopnia.

Burze lokalnie mogą wystąpić również w woj. lubuskim, wielkopolskim i śląskim. Padać przelotnie jednak będzie niemal w całym kraju. IMGW także przewiduje deszcz ze śniegiem w Tatrach.

Pogoda we wtorek

We wtorek będzie nieco cieplej niż w poniedziałek. Słupki rtęci wskazywać będą ok. 18 stopni Celsjusza w północno-wschodnich regionach, w zachodnich ok. 22 stopni, w centrum i na południu ok. 20.